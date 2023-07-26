«Свобода или смерть». 70 лет Кубинской революции

Капитализм отвратителен. Он несет лишь войну, лицемерие и соперничество. Фидель Кастро Предпосылки революции Предпосылки Кубинской революции были связаны с социально-экономическим и политическим положением Кубы.
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