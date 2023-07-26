Военное обозрение

3 489 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Козлов
    Когда коту нечего делать он ........ лижет, так и этот депутатВ МВД и ФСБ не по...
  • Елена Молодцова
    Да нормально всё ,едет же.Вон как браво бежит Ну подумаешь задницы поотбивают, так им это полезно.В кадр попала «но...
  • Александр
    🤣 Российскими военными был поражен трактор с сеялкой, сажающей укроп.В кадр попала «но...

«Свобода или смерть». 70 лет Кубинской революции

«Свобода или смерть». 70 лет Кубинской революции

Капитализм отвратителен. Он несет лишь войну, лицемерие и соперничество. Фидель Кастро Предпосылки революции Предпосылки Кубинской революции были связаны с социально-экономическим и политическим положением Кубы.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх