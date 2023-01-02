Бернарду Силва: «Я мечтал играть не за лучший клуб в мире, а за «Бенфику». Сейчас я в одном из лучших клубов мира, мне удалось достичь вершины»

Бернарду Силва заявил, ответил на вопрос о возможном возвращении в «Бенфику». «Я хочу вернуться в «Бенфику», чтобы помогать команде, и я должен чувствовать себя готовым.
Популярные статьи
- Карлос Сайнс приехал к отцу на «Дакар»: «Очень нравится атмосфера – я мог бы поучаствовать»
- Анзор Кавазашвили: «Желаю российскому футболу быстрее уйти в Азию. Многие скептически относятся к этому. Но все они должны замолчать!»
- Матч «Денвер» – «Бостон» прервали на 35 минут после данка Роберта Уильямса, который повредил кольцо
Свежие комментарии