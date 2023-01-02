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Бернарду Силва: «Я мечтал играть не за лучший клуб в мире, а за «Бенфику». Сейчас я в одном из лучших клубов мира, мне удалось достичь вершины»

Бернарду Силва заявил, ответил на вопрос о возможном возвращении в «Бенфику».  «Я хочу вернуться в «Бенфику», чтобы помогать команде, и я должен чувствовать себя готовым.

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