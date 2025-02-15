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AP: Евросоюз разрабатывает план отправки войск на Украину после завершения конфликта

AP: Евросоюз разрабатывает план отправки войск на Украину после завершения конфликта

По словам министра обороны Эстонии, ЕС находится на «очень ранней стадии»Европейский союз (ЕС) решил разработать план отправки своих войск на Украину после завершения военных действий, заявил в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности в интервью агентству Associated Press (AP) министр обороны Эстонии Ханно Певкур.

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