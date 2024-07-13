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62ИНФО | Новости Рязани

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В рязанском парке им. Ю. Гагарина провели акцию по проекту «Вакцина здоровья»

В рязанском парке им. Ю. Гагарина провели акцию по проекту «Вакцина здоровья»

Доцент кафедры поликлинический терапии, профилактической медицины и общей врачебной практики РязГМУ Филатова Татьяна Евгеньевна рассказала гостям площадки о способах профилактики диабета и сердечно-сосудистых заболеваний.

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