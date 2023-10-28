25 октября в колледже состоялся ´Диалог поколений´, посвященный 105-летию комсомольского движения.На встрече собрались члены БРСМ - учащаяся молодежь колледжей и школ Бобруйска, первые секретари первичных организаций Союза молодежи.
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