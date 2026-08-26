Стоматолог Сидоров предупредил о влиянии мягкой пищи на прикус детей

Постоянное употребление мягкой пищи может мешать нормальному развитию челюсти у ребёнка и способствовать формированию неправильного прикуса, рассказал в беседе с Пятым каналом стоматолог-ортопед Дмитрий Сидоров.
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