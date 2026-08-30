Появились подробности атаки ВСУ на шахту в ЛНР

Шахта «Дуванная» в ЛНР была атакована в День шахтера четырьмя тяжелыми беспилотниками ВСУ самолетного типа, при этом погибла работница предприятия, 30 августа со ссылкой на военную комендатуру ЛНР сообщает РИА Новости.