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Появились подробности атаки ВСУ на шахту в ЛНР

Появились подробности атаки ВСУ на шахту в ЛНР

Шахта «Дуванная» в ЛНР была атакована в День шахтера четырьмя тяжелыми беспилотниками ВСУ самолетного типа, при этом погибла работница предприятия, 30 августа со ссылкой на военную комендатуру ЛНР сообщает РИА Новости.

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