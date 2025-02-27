Пользователи рассказали о появлении шок-контента в Instagram после сбоя

Пользователи социальной сети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) по всему миру с вечера 26 февраля сообщают о появлении в разделе коротких видео (Reels) роликов с шокирующим контентом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии