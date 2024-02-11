De Beers и Ботсвана выступили против запрета G7 на торговлю алмазами из РФ

Один из мировых лидеров в добыче алмазов, международная корпорация De Beers и ботсванская компания Okavango Diamond Company выразили свое недовольство решением группы G7 запретить торговлю российскими алмазами.
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