Психолог Орлова объяснила, почему перфекционизм мешает начать дело

Стремление к идеалу часто воспринимается как двигатель прогресса, но для многих оно становится преградой: человек садится за работу, а вместо действий погружается в ступор.
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