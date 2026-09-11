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Педри стал вторым самым молодым игроком в истории «Барселоны» с 250 матчами

Педри стал вторым самым молодым игроком в истории «Барселоны» с 250 матчами

Полузащитник «Барселоны» Педри вписал свое имя в историю клуба, преодолев отметку в 250 матчей в составе сине-гранатовых.

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