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Папа Римский выразил соболезнования семьям погибших в Белгороде

Папа Римский выразил соболезнования семьям погибших в Белгороде

Папа Римский Франциск соболезнует семьям погибших при украинском обстреле Белгорода. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил поддерживающий связь со священнослужителем председатель Всемирного союза староверов (ВСС) Леонид Севастьянов.

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