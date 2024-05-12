Папа Римский выразил соболезнования семьям погибших в Белгороде

Папа Римский Франциск соболезнует семьям погибших при украинском обстреле Белгорода. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил поддерживающий связь со священнослужителем председатель Всемирного союза староверов (ВСС) Леонид Севастьянов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии