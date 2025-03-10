Инфекционист: ярко-розовое пятно на коже — возможный признак клещевого боррелиоза

Врач-инфекционист Елена Мескина рассказала о важности защиты от клещей на фоне начинающегося в Центральной России сезона, а также о симптомах клещевого боррелиоза — инфекционного бактериального заболевания, которое переносят эти насекомые.
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