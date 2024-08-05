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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Глава ВАР в Испании о технологии определения гола: «Она нужна в 2-3 играх из четырех тысяч. Мы ее не используем, ВАР может исправлять ошибки»

В Ла Лиге подобная система отсутствует. Решение о том, пересек мяч линию ворот или нет, принимает ВАР и арбитры в поле.

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