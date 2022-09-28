Торпеда, или глубинная бомба? Как и кто мог нанести удары по «Северным потокам»

Удары по «Северным потокам» прикрывали противолодочные вертолёты MH-60R ВМС СШАНа фоне зафиксированных норвежскими и шведскими сейсмическими датчиками мощных подводных взрывов в южной части акватории Балтийского моря, нарочито указывающих на искусственный характер повреждений трёх участков на нитках газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2», предметом пристального внимания экспертных кругов стала повышенная активность универсального десантного корабля (УДК) CV-33 USS «Kearsarge» класса «Wasp» ВМС США и дислоцированного на его борту палубного противолодочного вертолётного авиакрыла.