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Торпеда, или глубинная бомба? Как и кто мог нанести удары по «Северным потокам»

Торпеда, или глубинная бомба? Как и кто мог нанести удары по «Северным потокам»

Удары по «Северным потокам» прикрывали противолодочные вертолёты MH-60R ВМС СШАНа фоне зафиксированных норвежскими и шведскими сейсмическими датчиками мощных подводных взрывов в южной части акватории Балтийского моря, нарочито указывающих на искусственный характер повреждений трёх участков на нитках газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2», предметом пристального внимания экспертных кругов стала повышенная активность универсального десантного корабля (УДК) CV-33 USS «Kearsarge» класса «Wasp» ВМС США и дислоцированного на его борту палубного противолодочного вертолётного авиакрыла.

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