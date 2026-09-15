Директор Долиной о причине отмены концерта в Санкт-Петербурге: технический перенос

Причиной отмены концерта Ларисы Долиной в Санкт-Петербурге стал технический перенос. Об этом 15 сентября заявил директор певицы Сергей Пудовкин.
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