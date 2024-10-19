В Хабаровском крае завершился первый экологический проект "Экопривычки в семью внедряй, сделаем чище Хабаровский край!" Этот проект, приуроченный к Году семьи и 86-летию региона, был направлен на вовлечение семей в экологические инициативы и развитие полезных привычек по защите окружающей среды.