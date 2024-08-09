Тактика обреченной крысы Зеленского Чем ничтожнее контрнаступ, тем истеричнее пиар По поводу Курска: не успели мы написать, что для укров «контрнаступ» это все - любую шизу можно прикрыть, как ровно это мы и увидели.
МК: Путин ответит за Курск
Комментарии
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VG
Vasily Golov
Кто ответит за информирование ВСУ о движении техники?
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7 час.
Евгений
Автор сам сказал, что он конечно не генштаб и не знает , что и откуда идет. Так сиди и не пи@ди тогда стратег членов, объяснит он всё... паникёр тупорылый.
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7 час.
Наталия
Не знаю, каким и когда будет наш "жесткий"ответ, но пока хохлы заработали себе большой плюс в глазах Запада, собственных бандеро-укров и наших иноагентов и предателей. А наше руководство- точно такой же минус.🥲
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7 час.
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