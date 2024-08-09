МК: Путин ответит за Курск

VG Vasily Golov Кто ответит за информирование ВСУ о движении техники?

Евгений Автор сам сказал, что он конечно не генштаб и не знает , что и откуда идет. Так сиди и не пи@ди тогда стратег членов, объяснит он всё... паникёр тупорылый.