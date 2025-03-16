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Лавров и Рубио обсудили реализацию взаимопониманий, достигнутых в Эр-Рияде

Лавров и Рубио обсудили реализацию взаимопониманий, достигнутых в Эр-Рияде

Руководитель министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава Государственного департамента Соединенных Штатов Марко Рубио 15 марта обсудили по телефону конкретные аспекты реализации взаимопониманий, достигнутых на встрече российской и американской делегаций, которая состоялась 18 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

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