Лавров и Рубио обсудили реализацию взаимопониманий, достигнутых в Эр-Рияде

Руководитель министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава Государственного департамента Соединенных Штатов Марко Рубио 15 марта обсудили по телефону конкретные аспекты реализации взаимопониманий, достигнутых на встрече российской и американской делегаций, которая состоялась 18 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).