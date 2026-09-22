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«Укрфинжилье» после войны планирует привлечь около €1 млрд через секьюритизацию ипотек

«Укрфинжилье» после войны планирует привлечь около €1 млрд через секьюритизацию ипотек

ЧАО «Украинская финансовая жилищная компания» («Укрфинжилье»), оператор государственной программы «єОселя», готовит первую для себя сделку по секьюритизации ипотечных активов.

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