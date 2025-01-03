Итоги ушедшего года в прокси-войне Запада против России на Украине лучше всех обрисовал в своем предновогоднем интервью изданию Stratpol полковник французской авиации, кавалер ордена Почетного легиона и национального ордена "За заслуги" Режи Шамань.
Страшная месть за побеждённую Украину: Запад решился на немыслимое
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Зоя Мартьянова
Запад всегда истерит так как никогда не признает свои преступления против Человечества.
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5 час.
Зинаида Антонцева
Умные люди ВЕЗДЕ умеют отличать достойную внимания информацию от ПРОПАГАНДЫ
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3 час.
САША ЛЕПАЕВ
да и кто будет по твоему отвечать. таких людей в России видать нет.а обещаниями кормить каждый горазд. просто выжидаем когда минские соглашения прахом пошли. потом когда запад одумается. потом когда Трамп на должность зайдет. а потом еще что то придумают. серьезно ответить не могут и запад это знает и этим спекулирует. ведь у наших чиновников все там. и что вы думает они свое там будут уничтожать. они здесь готовы Русский народ уничтожить выслужится перед западом. пусть напишут что я не прав.
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3 час.
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