Страшная месть за побеждённую Украину: Запад решился на немыслимое

САША ЛЕПАЕВ

да и кто будет по твоему отвечать. таких людей в России видать нет.а обещаниями кормить каждый горазд. просто выжидаем когда минские соглашения прахом пошли. потом когда запад одумается. потом когда Трамп на должность зайдет. а потом еще что то придумают. серьезно ответить не могут и запад это знает и этим спекулирует. ведь у наших чиновников все там. и что вы думает они свое там будут уничтожать. они здесь готовы Русский народ уничтожить выслужится перед западом. пусть напишут что я не прав.