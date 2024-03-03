Bloomberg: Россия стремится изменить ландшафт европейской безопасности

© РИА Новости Сергей Гунеев Перейти в фотобанк Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ Несмотря на украинский конфликт, у Москвы по сей день остаются неразыгранные карты, пишет Bloomberg.
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