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ЕС Против Венгрии: Новая Тактика Обхода Вето Орбана по Украине

ЕС Против Венгрии: Новая Тактика Обхода Вето Орбана по Украине

Европейские лидеры разработали план для обхода вето Венгрии на политические заявления ЕС по Украине. Орбан не подписал итоговый документ саммита, однако текст был опубликован от имени Европейского совета, что стало новой эффективной стратегией.

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