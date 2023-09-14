Расписание Autumn Classic International. Там выступят Сакамото, Малинин, Аймо, Миура и Кихара

ISU Challenger Autumn Classic International Монреаль, Канада 14 сентября Пары, короткая программа 23:45 15 сентября Женщины, короткая программа 2:00 Мужчины, короткая программа 17:45 Танцы на льду, ритм-танец 20:10 Пары, произвольная программа 22:25 16 сентября Женщины, произвольная программа 1:05 Мужчины, произвольная программа 19:05 Танцы на льду, произвольный танец 22:00 ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское.
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