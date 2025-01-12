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Глава Кубани: сотрудники МЧС вручную собирают мазут в Чёрном море

Глава Кубани: сотрудники МЧС вручную собирают мазут в Чёрном море

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал о ситуации в районе мыса Панагия в Темрюкском районе, где 10 января произошел выброс нефтепродуктов с севшего на мель недалеко от берега танкера "Волгонефть 239".

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