Глава Кубани: сотрудники МЧС вручную собирают мазут в Чёрном море

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал о ситуации в районе мыса Панагия в Темрюкском районе, где 10 января произошел выброс нефтепродуктов с севшего на мель недалеко от берега танкера "Волгонефть 239".
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