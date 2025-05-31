Киев прилагает усилия, чтобы убедить президента США Дональда Трампа в якобы отсутствии у Москвы заинтересованности в мире, заявил RT первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.
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