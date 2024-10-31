31,10,24 Селидово - Григоровка Активные боевые действия в районе Селидово. Успешное поражение FPV-дроном ВС РФ бронеавтомобиля ВСУ в окрестностях Григоровки.
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31,10,24 Селидово - Григоровка Активные боевые действия в районе Селидово. Успешное поражение FPV-дроном ВС РФ бронеавтомобиля ВСУ в окрестностях Григоровки.
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