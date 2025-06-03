Экс-жена Тимура Иванова вернула девичью фамилию и поменяла данные об ИП

ВП

Валерий Путря

Автор! Объясните, пожалуйста, - на кой черт мне и многим сотням тысяч граждан России нужна эта , якобы, "информация" о бывшей жене вора в погонах ??? Собраться толпой и пойти, закидать камнями её вонючее агентство ? Для чего???