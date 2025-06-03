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Аргументы и Факты

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Экс-жена Тимура Иванова вернула девичью фамилию и поменяла данные об ИП

Экс-жена Тимура Иванова вернула девичью фамилию и поменяла данные об ИП

Экс-супруга бывшего заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова Светлана вернула девичью фамилию Захарова и поменяла данные в реестре индивидуальных предпринимателей (ИП), следует из соответствующих документов.

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Комментарии
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ВП
Валерий Путря
Автор! Объясните, пожалуйста, - на кой черт мне и многим сотням тысяч граждан России нужна эта , якобы, &quot;информация&quot; о бывшей жене вора в погонах ??? Собраться толпой и пойти, закидать камнями её вонючее агентство ? Для чего???
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5 час.
Анастасия Гончарова
вот же уроды...лишь бы чего вякать...нах мне эта ваша инфа нужна вместе с дебильными авторами такими!
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4 час.
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