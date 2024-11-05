Прокуратура провела проверку после жалоб на стаю собак в Дубенском районе

В работе администрации Дубенского района Тульской области нашли нарушения в сфере обращения с животными после того, как местные жители пожаловались на целую стаю собак, обосновавшихся на одной из детских площадок.
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