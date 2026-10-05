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Гербарий: какие листья и цветы собирать, как правильно сушить и как сохранить надолго

Гербарий: какие листья и цветы собирать, как правильно сушить и как сохранить надолго

Создание гербария своими руками — это медитативный процесс, требующий терпения, знания ботаники и чувства стиля.

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