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Польша сейчас: Идёт атака, КПП на границе экстренно закрывают

Пункты пропуска на границы Польши с Украиной экстренно закрыли – людей не пропускают. "Герани" летят над Волынью курсом на Польшу.

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Наталья Павлова

«Там большое количество военных грузов скапливается. Удары по таким стоянкам, по пунктам оформления очень результативны», — заявил Анпилогов. А когда же очередь дойдет до Бескидского тоннеля? Там ведь тоже немало военных грузов для Украины проходит.