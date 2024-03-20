Абсурдный лозунг с улицы Петухова сохранят как достопримечательность Новосибирска

Знаменитый плакат, который знаком новосибирцам с 1992 года, выставили на общественное обсуждение новосибирцев, как объект монументально-декоративного оформления города, который не соответствует требованиям.
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