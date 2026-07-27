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Пятый канал

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Путин: депутаты Госдумы оправдали высокий статус народных представителей

Путин: депутаты Госдумы оправдали высокий статус народных представителей

Депутаты Государственной думы VIII созыва оправдали высокий статус народных представителей. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с парламентариями после заключительного пленарного заседания Госдумы.

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