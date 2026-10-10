Адриатическая лига. «Црвена Звезда» встретится с «Будучностью», «Широки» примет «Цедевита-Олимпию» и другие матчи

«Црвена Звезда» примет «Будучность», «Широки» встретится с «Цедевита-Олимпией». Адриатическая лига Регулярный чемпионат Группа А Положение команд : Широки Босния и Герцеговина – 1-0, Будучность Черногория – 1-0, Игокеа Босния и Герцеговина – 1-0, ФМП Сербия – 1-0, Цедевита-Олимпия Словения – 1-0, Црвена Звезда Сербия – 0-1, Цибона Хорватия – 0-1, КРКА Словения – 0-1, Слован Словакия – 0-1, Борац Чачак Сербия – 0-1.
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