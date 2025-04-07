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МВД сообщает: менее 20 тысяч нелегалов подали заявки на легализацию, а где остальные 630 тысяч?

МВД сообщает: менее 20 тысяч нелегалов подали заявки на легализацию, а где остальные 630 тысяч?

Avia.pro - СМИ На IX Международном форуме труда первый замглавы МВД Александр Горовой огорошил всех: из 650 тысяч иностранцев, которым Россия протянула руку помощи, лишь жалкие 18 тысяч решились выйти из тени.

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Комментарии
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petrspa Smirnov
Ни кто их не будет собирать; очередной чиновничий аппарат.
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5 час.
Геннадий Ларионов
Виктор Борисов Спасибо за развернутый ответ !!!
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3 час.
Геннадий Ларионов
Сталкивался с разными , грамотные специалисты редкость , они и дома работу найдут. Как то помогал инженеру настраивать автоматику и термопластавтоматы. Один раз привезли две бригады на штукатурку помещения от фирмы, вот выбирай, дал задание по одной стене , одних отправил сразу , я рядом не строитель и то бы лучше наковырял, вторые- идеально . Поразил их бригадир, моего возраста, приезжал на работу в белой рубашке и светлых брюках , по работе делал все идеально..... я его спросил , почему приехал, нет работы, я учитель (вроде физика и  математика) , но сталкивался и с такими, которые заявляли, мы тут вас скоро всех вырежем , причем молодежь, которую кто то учит и наставляет на &quot;путь истинный&quot;  .................а в тени они в основном не по своей воле, а тех, кто их нанимает и не платит за них налоги, как платят россияне от ФОТ . Бизнес экономит на них 13 подоходный и 30 социальные :-(((( вот и вся причина !!!
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3 час.
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