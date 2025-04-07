МВД сообщает: менее 20 тысяч нелегалов подали заявки на легализацию, а где остальные 630 тысяч?

Геннадий Ларионов

Сталкивался с разными , грамотные специалисты редкость , они и дома работу найдут. Как то помогал инженеру настраивать автоматику и термопластавтоматы. Один раз привезли две бригады на штукатурку помещения от фирмы, вот выбирай, дал задание по одной стене , одних отправил сразу , я рядом не строитель и то бы лучше наковырял, вторые- идеально . Поразил их бригадир, моего возраста, приезжал на работу в белой рубашке и светлых брюках , по работе делал все идеально..... я его спросил , почему приехал, нет работы, я учитель (вроде физика и математика) , но сталкивался и с такими, которые заявляли, мы тут вас скоро всех вырежем , причем молодежь, которую кто то учит и наставляет на "путь истинный" .................а в тени они в основном не по своей воле, а тех, кто их нанимает и не платит за них налоги, как платят россияне от ФОТ . Бизнес экономит на них 13 подоходный и 30 социальные :-(((( вот и вся причина !!!