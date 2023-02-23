«Не вильна» Буковина – вдруг она вскинется, взорвётся

Считается, что Западная Украина почти полностью лояльна Киеву. Если по поводу Закарпатья в этом смысле еще остаётся масса вопросов, то Буковина вне подозрений.
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