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«Не вильна» Буковина – вдруг она вскинется, взорвётся

«Не вильна» Буковина – вдруг она вскинется, взорвётся

Считается, что Западная Украина почти полностью лояльна Киеву. Если по поводу Закарпатья в этом смысле еще остаётся масса вопросов, то Буковина вне подозрений.

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