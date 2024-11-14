Твой шанс на успех: три рабочих способа распознать свои таланты

Выбери дело, которое любишь, и тебе не придется работать ни одного дня в своей жизни. С этим утверждением трудно поспорить, верно? Но почему же тогда столько людей со скорбными лицами плетутся в свои офисы по понедельникам? Возможно, они послушались родителей, которые «лучше знали», чему стоит учиться и чем заниматься.