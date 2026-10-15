Фото: © сайт партии «Единая Россия» Сегодня в Казани состоялась церемония открытия мемориальной таблички в память о погибшем участнике специальной военной операции, активисте «Молодой Гвардии Единой России» Азизбеке Сунатуллоеве.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ВЮ Минобороны учреди...
- Федерация хоккея ...
- ЕА В издательстве об...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым