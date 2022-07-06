«Укрзализныца» Её Величества. Британский премьер обещает миллионы фунтов украинским ЖД, пока в Англии бастуют железнодорожники и министры

Великобритания поможет Украине в восстановлении железных дорог. Об этом после своего очередного вояжа в столицу Незалежной на переговоры с Владимиром Зеленским заявил британский премьер-министр Джонсон, под которым всё сильнее качается кресло.
Великобритания поможет Украине в восстановлении железных дорог. Об этом после своего очередного вояжа в столицу Незалежной на переговоры с Владимиром Зеленским заявил британский премьер-министр Джонсон, под которым всё сильнее качается кресло.
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