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«Укрзализныца» Её Величества. Британский премьер обещает миллионы фунтов украинским ЖД, пока в Англии бастуют железнодорожники и министры

«Укрзализныца» Её Величества. Британский премьер обещает миллионы фунтов украинским ЖД, пока в Англии бастуют железнодорожники и министры

Великобритания поможет Украине в восстановлении железных дорог. Об этом после своего очередного вояжа в столицу Незалежной на переговоры с Владимиром Зеленским заявил британский премьер-министр Джонсон, под которым всё сильнее качается кресло.

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