А ведь на проститутках не женятся… Но Пашинян этого наверняка не знает

Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Комментарии
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vartanikyandexru Никольский
как же не стыдно, армяне христиане, и вы такими зоветесь, а сколько радости, что уничтожают христианский народ. Дружите с турками! Но помните, что  они всегда норовят в спину нож воткнуть, за убитого не единоверца Аллах воздаст
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4 час.
Severyanin
Армяне как флюгер на ветру болтаются, не зная берегов. Кто больше заплатит, с тем и танцуют. С хохлов берут пример. А может хохлы с них взяли? Ничему история не учит. Русская Империя спасла от истребления, а они предают за тридцать серебренников.
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2 час.
Катерина
Видели  недавно,  как  этот &quot;братский&quot; народ  вокруг  нашего  посольства  бесновался...  русофоба Пашиняна   избрали.  Только на  это  и  способны.   А  Алиев  силу  набрал...  думаю,  что   и  в Нахичевань может  коридор  пробить.  Кто  ему  помешает?
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1 час.

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