А ведь на проститутках не женятся… Но Пашинян этого наверняка не знает

vartanikyandexru Никольский как же не стыдно, армяне христиане, и вы такими зоветесь, а сколько радости, что уничтожают христианский народ. Дружите с турками! Но помните, что они всегда норовят в спину нож воткнуть, за убитого не единоверца Аллах воздаст

Severyanin Армяне как флюгер на ветру болтаются, не зная берегов. Кто больше заплатит, с тем и танцуют. С хохлов берут пример. А может хохлы с них взяли? Ничему история не учит. Русская Империя спасла от истребления, а они предают за тридцать серебренников.