ЕВГЕНИЙ САТАНОВСКИЙ: НАМ БЫ ТАК… Отказ Ильхама Алиева от участия в пятисторонней встрече в испанской Гранаде с Арменией, Германией, Францией и Евросоюзом без участия в ней Турции, на котором он настаивал, против чего резко возражали Париж и Берлин, более чем прозрачно демонстрирует несколько вещей.
А ведь на проститутках не женятся… Но Пашинян этого наверняка не знает
Комментарии
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vartanikyandexru Никольский
как же не стыдно, армяне христиане, и вы такими зоветесь, а сколько радости, что уничтожают христианский народ. Дружите с турками! Но помните, что они всегда норовят в спину нож воткнуть, за убитого не единоверца Аллах воздаст
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4 час.
Severyanin
Армяне как флюгер на ветру болтаются, не зная берегов. Кто больше заплатит, с тем и танцуют. С хохлов берут пример. А может хохлы с них взяли? Ничему история не учит. Русская Империя спасла от истребления, а они предают за тридцать серебренников.
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2 час.
Катерина
Видели недавно, как этот "братский" народ вокруг нашего посольства бесновался... русофоба Пашиняна избрали. Только на это и способны. А Алиев силу набрал... думаю, что и в Нахичевань может коридор пробить. Кто ему помешает?
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1 час.
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