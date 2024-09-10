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Дмитрий Медведев: Православие подвергается тяжелейшему давлению

Дмитрий Медведев: Православие подвергается тяжелейшему давлению

Согласно заявлению заместителя председателя Совбеза, роль Русской православной церкви является уникальной и беспрецедентной.

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