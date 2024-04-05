Российские военные нашли спрятанную нацбатом «Азов» тяжёлую боевую машину пехоты «Азовец»

Российские военные обнаружили когда-то пропавшую украинскую тяжелую боевую машину пехоты "Азовец", разрабатываемую специалистами нацбата "Азов"* (террористическая организация, запрещена в России), в хищении которой обвиняли работников киевского экскаваторного завода АТЕК.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)