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Российские военные нашли спрятанную нацбатом «Азов» тяжёлую боевую машину пехоты «Азовец»

Российские военные нашли спрятанную нацбатом «Азов» тяжёлую боевую машину пехоты «Азовец»

Российские военные обнаружили когда-то пропавшую украинскую тяжелую боевую машину пехоты "Азовец", разрабатываемую специалистами нацбата "Азов"* (террористическая организация, запрещена в России), в хищении которой обвиняли работников киевского экскаваторного завода АТЕК.

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