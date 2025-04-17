На участке М-5 в Челябинской области запретили движение фур

Введено временное ограничение движения тяжеловозов по М-5 в Челябинской области. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Госавтоинспекции Челябинской области, соответствующее решение принято ФКУ Упрдор «Южный Урал».
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