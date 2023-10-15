Атмосфера накалена до предела: Израиль готовится к операции в секторе Газа

Подготовка к одной из самых масштабных военных операций идет полным ходом на Ближнем Востоке. Армия Израиля не скрывается, вокруг сектора Газа растут блокпосты, появляются огневые позиции и разворачиваются боевые подразделения.
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