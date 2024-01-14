«И стали последние первыми»: как Москва впервые попыталась подчинить Казань

Пленение Василия II в битве под Суздалем. Миниатюра из Лицевого сводаВ массовом сознании 1467 год на русско-казанском таймлайне остался без красного флажка: никого не завоевали, громких сражений, штурмов или осад не случилось.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии