В отношении экс-сотрудника Минобороны завели дело о мошенничестве

В отношении бывшего работника Министерства обороны, подозреваемого в мошенничестве при выполнении государственного оборонного заказа на подшипниковых предприятиях, возбуждено уголовное дело, сообщили в Управлении Федеральной службы безопасности по Ростовской области.
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