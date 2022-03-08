Фонтанка

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Бизнес из Суоми говорит России finish. Что значит для отечественного рынка уход Prisma, Valio, Fazer и Paulig

Бизнес из Суоми говорит России finish. Что значит для отечественного рынка уход Prisma, Valio, Fazer и Paulig

Спецоперация на Украине грозит оставить россиян без финских продуктов и инвесторов. Но, громко хлопнув дверью, компании из Суоми оставили ее приоткрытой.

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