Спорт и диета
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Спорт и диета

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Как вернуть телу лёгкость после 50: мягкая практика вместо возрастных ограничений

Как вернуть телу лёгкость после 50: мягкая практика вместо возрастных ограничений

Однажды наступает момент, когда привычные движения перестают быть лёгкими. Наклониться за упавшей вещью — целое событие, повернуть голову при парковке — уже не так просто, а утренний подъём с кровати напоминает распаковку старого механизма.

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