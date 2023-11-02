Халява: раскрыта следующая бесплатная игра в EGS, которую будут раздавать чер...

Халява: раскрыта следующая бесплатная игра в EGS, которую будут раздавать через неделю. Это шутер с рейтингом 93%В сети снова раньше времени раскрыли бесплатную игру, которую раздадут в цифровом сервисе Epic Games Store на следующей неделе.