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Мы соседи по планете

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Чем прославилась Амелия Дайер, «Людоедка из Рединга»

Чем прославилась Амелия Дайер, «Людоедка из Рединга»

История знает немало детоубийц, чьи преступления леденят кровь. Но все их злодеяния меркнут перед циничными зверствами англичанки Амелии Дайер, забравшей в 19 веке жизни более четырех сотен детей.

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